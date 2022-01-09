Черепашек-ниндзя и мастера Сплинтера могут добавить в Fortnite

Ведущий подкастов XboxEra Ник Бейкер поделился новыми слухами о персонажах популярных вселенных, которые могут появиться в Fortnite. На этот раз речь зашла о Черепашках-ниндзя.
По информации Бейкера, Epic Games подписала соглашение с Paramount Plus о внедрении персонажей сервиса в Fortnite. Первыми в королевской битве должны появиться Черепашки-ниндзя. Возможно добавление героев из других франшиз, среди которых «Аватар: Легенда об Аанге», «Стартрек», сериал по Halo и «Южный Парк».
Ранее Бейкер рассказал, что в Fortnite могут появиться облики героев Bethesda, а одним из первых будет Палач Рока из Doom. Источники ведущего уже предоставляли правдивую информацию о внедрении Наруто в королевскую битву, но это произошло за полгода до его появления.
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