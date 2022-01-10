Инсайдер: авторы Detroit: Become Human работают над ещё одной игрой

Деталями о новом проекте Quantic Dream, авторов Detroit: Become Human и недавно анонсированной Star Wars Eclipse, поделился надёжный инсайдер AccNGT. По его словам, студия работает над игрой, основанной на технодемке The Dark Sorcerer, которую представили ещё на Е3 2013. В том ролике показали волшебника, произносящего сложное заклинание. Через некоторое время оказывалось, что всё это лишь съёмочная площадка на фоне хромакея.

По словам инсайдера, игра сохранит несерьёзный тон технодемки и будет иметь нелинейный сюжет. Проект довольно технологичен, однако по планам должен выйти на консолях прошлого и текущего поколений, а также ПК. Разработкой занимается французское отделение компании во главе с Дэвидом Кейджем — главным сценаристом студии.

О других деталях AccNGT не сообщил. Пока неясно, на какой стадии находится разработка. Вполне возможно, что выход проекта под кодовым названием Dreamland состоится раньше Star Wars Eclipse. Тем более, что у игры по «Звёздным войнам» большие проблемы с производством.

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