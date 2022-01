Тактический шутер Ready or Not продолжает лидировать в чартах Steam

Steam опубликовал очередные топ-10 игр по выручке за последнюю неделю. Лидером чарта вновь стал тактический шутер Ready or Not. Игра не только отлично продаётся, но и ценится игроками: у проекта 94% положительных рецензий на основе 24 тысяч обзоров.

На второй строчке оказалась «Игра года» по версии The Game Awards 2021 под названием It Takes Two. Замкнул тройку предзаказ Monster Hunter Rise — игра выйдет на ПК уже 12 января. В топе оказалась и ещё невышедшая Elden Ring — ранее стало известно, что у проекта довольно глубокий редактор персонажа. В чарт также попали Forza Horizon 5 и Sea of Thieves.

Топ-10 игр и устройств в Steam с 3 по 9 января

Ready or Not It Takes Two Monster Hunter Rise Project Zomboid Valve Index VR Kit Five Nights at Freddy's: Security Breach Elden Ring Rust Forza Horizon 5 Sea of Thieves

