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«Власть пса» и «Вестсайдская история» стали лауреатами премии «Золотой глобус-2022»

«Власть пса» и «Вестсайдская история» стали лауреатами премии «Золотой глобус-2022»
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В ночь на 10 января в США состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус-2022». В этом году она проходила в закрытом режиме и без трансляции — голливудские звёзды объявили бойкот из-за обвинений жюри в коррупции и сексизме.

Лучшим драматическим фильмом признали «Власть пса» с Бенедиктом Камбербетчем. Режиссёр ленты Джейн Кэмпион также взяла приз за режиссёрскую работу, а Коди Смит-Макфи стал лучшим актёром второго плана.

Лучшим комедийным фильмом выбрали «Вестсайдскую историю» Стивена Спилберга. Ариана ДеБос получила приз за лучшую женскую роль второго плана.

Лауреаты премии «Золотой глобус-2022»

  • Лучший драматический фильм — «Власть пса»
  • Лучший режиссер — Джейн Кэмпион («Власть пса»)
  • Лучший драматический сериал — «Наследники»
  • Лучший комедийный сериал — «Хитрости»
  • Лучшая анимационная картина — «Энканто»
  • Лучший телефильм — «Подземная железная дорога»
  • Лучший мюзикл или комедия — «Вестсайдская история»
  • Лучший иностранный фильм — «Сядь за руль моей машины»
  • Лучший сценарий — Кеннет Брана («Белфаст»)
  • Лучшая мужская роль в драме — Уилл Смит («Король Ричард»).
  • Лучшая женская роль в драме — Николь Кидман («Быть Рикардо»).
  • Лучшие роли второго плана в драме — Ариана Дебос («Вестсайдская история») и Коди Смит-Макфи («Власть пса»).
  • Лучшие роли в драматическом телесериале — Микаэла Джае Родригес («Поза») и Джереми Стронг («Наследники»).
  • Лучшие роли в телефильме — Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна») и Майкл Китон («Ломка»).
  • Лучшие роли в комедийном телесериале — Джин Смарт («Хитрости») и Джейсон Судейкис («Тед Лассо»).
  • Лучшие роли в мюзикле или комедии — Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история») и Эндрю Гарфилд («Тик-так…БУМ!»).
  • Лучшие роли второго плана в телефильме — Сара Снук («Наследники») и О Ён-су («Игра в кальмара»).
  • Лучший композитор — Ханс Циммер («Дюна»).
  • Лучшая песня в кинофильме — «Не время умирать» (Билли Айлиш).

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