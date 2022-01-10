«Власть пса» и «Вестсайдская история» стали лауреатами премии «Золотой глобус-2022»

В ночь на 10 января в США состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус-2022». В этом году она проходила в закрытом режиме и без трансляции — голливудские звёзды объявили бойкот из-за обвинений жюри в коррупции и сексизме.

Лучшим драматическим фильмом признали «Власть пса» с Бенедиктом Камбербетчем. Режиссёр ленты Джейн Кэмпион также взяла приз за режиссёрскую работу, а Коди Смит-Макфи стал лучшим актёром второго плана.

Лучшим комедийным фильмом выбрали «Вестсайдскую историю» Стивена Спилберга. Ариана ДеБос получила приз за лучшую женскую роль второго плана.

Лауреаты премии «Золотой глобус-2022»

Лучший драматический фильм — «Власть пса»

— «Власть пса» Лучший режиссер — Джейн Кэмпион («Власть пса»)

— Джейн Кэмпион («Власть пса») Лучший драматический сериал — «Наследники»

— «Наследники» Лучший комедийный сериал — «Хитрости»

— «Хитрости» Лучшая анимационная картина — «Энканто»

— «Энканто» Лучший телефильм — «Подземная железная дорога»

— «Подземная железная дорога» Лучший мюзикл или комедия — «Вестсайдская история»

— «Вестсайдская история» Лучший иностранный фильм — «Сядь за руль моей машины»

— «Сядь за руль моей машины» Лучший сценарий — Кеннет Брана («Белфаст»)

— Кеннет Брана («Белфаст») Лучшая мужская роль в драме — Уилл Смит («Король Ричард»).

— Уилл Смит («Король Ричард»). Лучшая женская роль в драме — Николь Кидман («Быть Рикардо»).

— Николь Кидман («Быть Рикардо»). Лучшие роли второго плана в драме — Ариана Дебос («Вестсайдская история») и Коди Смит-Макфи («Власть пса»).

— Ариана Дебос («Вестсайдская история») и Коди Смит-Макфи («Власть пса»). Лучшие роли в драматическом телесериале — Микаэла Джае Родригес («Поза») и Джереми Стронг («Наследники»).

— Микаэла Джае Родригес («Поза») и Джереми Стронг («Наследники»). Лучшие роли в телефильме — Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна») и Майкл Китон («Ломка»).

— Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна») и Майкл Китон («Ломка»). Лучшие роли в комедийном телесериале — Джин Смарт («Хитрости») и Джейсон Судейкис («Тед Лассо»).

— Джин Смарт («Хитрости») и Джейсон Судейкис («Тед Лассо»). Лучшие роли в мюзикле или комедии — Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история») и Эндрю Гарфилд («Тик-так…БУМ!»).

— Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история») и Эндрю Гарфилд («Тик-так…БУМ!»). Лучшие роли второго плана в телефильме — Сара Снук («Наследники») и О Ён-су («Игра в кальмара»).

— Сара Снук («Наследники») и О Ён-су («Игра в кальмара»). Лучший композитор — Ханс Циммер («Дюна»).

— Ханс Циммер («Дюна»). Лучшая песня в кинофильме — «Не время умирать» (Билли Айлиш).

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