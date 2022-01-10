Российский программист показал оригинальную Half-Life с трассировкой лучей
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Сультим Цырендашиев, программист из Санкт-Петербурга, показал, как выглядит первая Half-Life с трассировкой лучей. Автор выпустил специальный ролик с демонстрацией новомодной технологии. Несмотря на солидный возраст игры, с рейтрейсингом проект смотрится очень достойно.
По словам разработчика, его работа — переделанный мод от других создателей. Он немного доработал эффекты вроде отражений, освещения и теней. Выпустить собственную модификацию Сультим планирует уже в 2022 году — она появится в открытом доступе на Github. Ранее автор уже добавлял трассировку лучей в Serious Sam: The First Encounter.
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