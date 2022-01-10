Фанаты Red Dead Online разочарованы поддержкой игры и требуют обновлений

Последнее небольшое обновление для Red Dead Online вышло около полугода назад — в июле 2021 года. С тех пор Rockstar упорно хранит молчание о будущих патчах и новом контенте. Фанаты принялись спасать свою любимую игру и начали акцию под названием Save Red Dead Online («Спасите Red Dead Online»). Под этим хэштегом пользователи пишут посты в «Твиттере» и требуют от разработчиков заняться поддержкой игры.

Этот нонсенс от Rockstar продолжается уже два года. Им просто плевать на Red Dead Online. Вся их любовь перешла к GTA Online — и это очень грустно.

Геймеры уверены в том, что Red Dead Online не приносит авторам много денег — в отличие от GTA Online. Косвенно об этом говорит декабрьское большое обновление, посвящённое Доктору Дре. Оно не только добавило в игру новые миссии, оружие и многое другое, но и расширило сюжет GTA V. Общую ситуацию ещё усугубила недавняя дорожная карта RDO, согласно которой в ближайший месяц игроки получат лишь дополнительные награды и увеличенный опыт за уже давно вышедшие миссии.

В данный момент по хэштегу опубликовано более 17 тысяч твитов

Помимо работы над неанонсированными проектами и GTA Online, инсайдеры ещё осенью 2021 года сообщали о переводе множества сотрудников Rockstar на работу по исправлению GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Будущее Red Dead Online действительно выглядит довольно туманно.

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