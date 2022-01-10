Новый финал «Декстера» опять разочаровал зрителей

На днях состоялся выход финальной серии мини-сериала «Декстер: Новая кровь» — продолжения популярного шоу конца нулевых про серийного убийцу. По данным сайта IMDb зрители остались разочарованы концовкой. Если прошлые эпизоды получали очень высокие оценки, то у финального средний балл спустя сутки равняется всего лишь 4,7.

Оценки последних трёх серий

Что интересно, изначально сериал анонсировали как раз для исправления ошибок прошлого — оригинальное шоу закончилось в 2013 году неудовлетворительно для зрителей. Средний балл там чуть меньше — 4,6. Судя во всему, авторы не извлекли уроков из ситуации и вновь подвели фанатов.

В своих рецензиях пользователи негодуют и называют «Новую кровь» пустой тратой времени. По их мнению, с такой концовкой не было никакого смысла выпускать предыдущие 9 серий, хоть они и понравились зрителям. Телеканал Showtime и съёмочная команда сериала пока не комментировали ситуацию.

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