AMD намерено сделала Radeon RX 6500 XT хуже. Так воюют с майнерами
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4 января AMD анонсировала видеокарту Radeon RX 6500 XT. По словам вице-президента компании Лауры Смит, технические характеристики модели сделали хуже, чтобы она не так сильно привлекала майнеров.
Мы действительно оптимизировали видеокарту для рынка. Мы поместили 4 ГБ видеопамяти, и это хорошо подойдёт для большинства ААА-игр, но не сильно привлечёт майнеров.
Примечательно, что Radeon RX 6500 XT хорошо подойдёт для комфортной игры, однако проблему майнингу составит интерфейс в 64 бита памяти. Этого объёма слишком мало для стабильной добычи криптовалют, да и применяют 64 бита сейчас всё реже.
Продажи AMD Radeon RX 6500 XT стартуют уже 19 января. Видеокарта будет стоит $ 199 (примерно 15 тыс рублей).
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