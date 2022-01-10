Мистера Бина отправили в мир Cyberpunk 2077

Фанатские кроссоверы продолжают радовать своей изобретательностью. Так, блогер eli_handle_b․wav опубликовал новое видео. В нём культовый британский персонаж Мистер Бин оказался в мире Cyberpunk 2077.
Английскому недотёпе удалось пообщаться с Джонни, побывать на опасном задании с Джеки, погулять по городу и даже установить себе пару имплантов. Кадры из одноимённого сериала довольно забавно сошлись с игрой. В некоторых из них даже кажется, будто примерно так всё и было бы.
Ранее eli_handle_b․wav уже публиковал интересные пересечения. Например, он добавлял в Сити-17 Уолтера Уайта из «Во все тяжкие», а во вселенную Mass Effect проникал Остин Пауэрс.
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