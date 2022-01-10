Художник из России скрестил «Ведьмака 3» и «Остров сокровищ»

Российский художник Михаил Сидоренко под ником konhis нарисовал кроссовер между третьим «Ведьмаком» и мультфильмом «Остров сокровищ». В его работах Доктор Ливси превратился в Геральта.
На данный момент художник опубликовал несколько артов. На одном из них можно увидеть ведьмака Ливси, который вместо зелий использует спирт. Также есть работа из Каэр Морхена, на которой видно и других ведьмаков. Они тоже выполнены в соответствующем стиле.
Один из своих артов Михаил Сидоренко назвал «Ведьмак: Смех Волка». На нём изображён Доктор Ливси в образе Геральта, несколько бандитов и спирт. Забавно, но ещё можно разглядеть надпись, которая говорит о том, что Радовид — лох.
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