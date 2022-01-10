В Battlefield 2042 хотят добавить режим в духе «Игры в кальмара»
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Комьюнити-менеджер DICE под ником T0TALfps рассказал, что в Battlefield Portal могут появиться довольно интересные режимы. Речь идёт про режим в духе «Красный свет, зелёный свет» из сериала «Игра в кальмара» и что-то связанное с зомби.
Согласно сообщению, DICE может представить свежие режимы уже в ближайшие недели. Ранее игроки уже создавали аналогичные испытания из популярного шоу на пользовательских серверах.
В комментариях до сих пор обсуждают плохую репутацию Battlefield 2042. Игроки считают, что шутер не спасут уже никакие обновления и новые режимы.
Я уверен, что те 30 человек, которые играют, получат удовольствие от новых режимов.
Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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