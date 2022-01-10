Игроки требуют изменений в Call of Duty: Warzone

В конце 2021 года авторы Call of Duty: Warzone обновили карту и добавили вместо Верданска локацию «Кальдера». Игроки уже критиковали карту из-за большого количества багов, но теперь аудитория добралась до снаряжения.
Пользователь Reddit под ником Equivalent_Minimum94 указал, что разработчикам Warzone стоит исправить дымовые гранаты. По мнению игрока, сейчас они не работают так эффективно, как должны. Остальные игроки в комментариях поддержали эту идею и предложили свои.
Я помню, какие дымовые гранаты были в PUBG. Настоящий слой дыма, который спасал. Похожее должно быть в Warzone.
Ещё у аудитории есть претензии к осколочным и светошумовым гранатам. Под раздачу также попали и другие элементы снаряжения.
Call of Duty: Warzone доступна бесплатно на ПК, PS4 и Xbox One. Также можно поиграть на PS5 и Xbox Series, но только в режиме обратной совместимости.
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