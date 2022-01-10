Похоже, создатели Elden Ring делают новую Armored Core. Уже утекли первые скриншоты

Пользователь Reddit под ником Red Lacorice сообщил, что после Elden Ring студия From Software займётся новой частью Armored Core. Похоже, всё так и будет, поскольку 10 января появились первые скриншоты проекта.

Они в плохом качестве, так что рассмотреть детали не получится. Однако можно увидеть, что в игре точно будут дальний и ближний бои, перестрелки и экшен.

Известно, что проект должен выйти в научно-фантастическом сеттинге, а за создание мира отвечает сам Хидетака Миядзаки. Согласно данным, которые утекли ранее, нас ждёт меха-экшен от третьего лица, который будет лучше предыдущих Armored Core.

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