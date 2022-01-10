Похоже, создатели Elden Ring делают новую Armored Core. Уже утекли первые скриншоты
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Пользователь Reddit под ником Red Lacorice сообщил, что после Elden Ring студия From Software займётся новой частью Armored Core. Похоже, всё так и будет, поскольку 10 января появились первые скриншоты проекта.
Они в плохом качестве, так что рассмотреть детали не получится. Однако можно увидеть, что в игре точно будут дальний и ближний бои, перестрелки и экшен.
Известно, что проект должен выйти в научно-фантастическом сеттинге, а за создание мира отвечает сам Хидетака Миядзаки. Согласно данным, которые утекли ранее, нас ждёт меха-экшен от третьего лица, который будет лучше предыдущих Armored Core.
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