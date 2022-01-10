Эндрю Гарфилд рассказал о вынужденной лжи из-за «Человека-паука: Нет пути домой»

Ещё до выхода «Человека-паука: Нет пути домой» появились слухи, что в фильме появятся Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр. Различные издания пытались вытянуть из Гарфилда информацию о том, стоит ли ждать его в ленте.

В сети актёр стал мемом, поскольку всегда отрицал своё появление в блокбастере. Недавно Гарфилд дал интервью изданию TheWrap и рассказал, каково ему было обманывать зрителей и журналистов.

Не буду врать, для меня это был большой стресс. Но одновременно с этим было приятно и весело, странно. Я словно играл с журналистами, и они все гадали.

Естественно, Гарфилд не мог сказать о своём участии из-за условий контракта, однако сама ситуация в целом получилась забавной.

Я старался сохранить секрет о своём участии в съёмках. Ходили всякие утечки, и я недоумевал — что за фигня происходит? Я пытаюсь оставить всё в тайне, а в сети появились фото со мной и Тоби.

«Человек-паук: Нет пути домой» вышел в прокат 15 декабря. Посмотреть ленту можно в кинотеатрах.

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