Ремейк платформера про Губку Боба продают с огромной скидкой на iOS и Android

Ремейк «Губки Боба: Battle for Bikini Bottom» продают на смартфонах со скидкой более 80%. На Android приключение обойдётся в 75 рублей, а на iOS — 99 рублей.

Обновлённая версия «Губки Боба: Battle for Bikini Bottom» вышла в 2020 году на ПК, PS4 и Xbox One, а в 2021 добралась до смартфонов. Ремейк предлагает улучшенную графику и игровой процесс, вырезанный контент из оригинала 2003 года вроде босса Робосквидварда, а также новый режим для двоих.

По сюжету Губке Бобу предстоит остановить армию вышедших из строя роботов Планктона, которые уничтожают Бикини Боттом. Помогать герою будут знакомые по мультсериалу персонажи, среди которых Патрик и Сэнди.

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