Крутой Сэм прибыл в Россию: анонс Serious Sam Siberian Mayhem

Создатели Serious Sam 4 представили для шутера самостоятельное дополнение Siberian Mayhem, которое отправит Сэма Стоуна в «суровую» Россию.

По сюжету протагонисту предстоит отыскать генерала Брэнда, который скрывается на просторах Сибири. Сэму предстоит искать предателя в лесах, безлюдных деревнях, на арктическом побережье и даже в жутком городе-призраке. Разработчики отмечают, что земли России полны секретов, которые можно найти при исследовании окружения.

На пути протагонист овладеет новым оружием вроде автомата Калашникова и экспериментального арбалета, а также транспортом и гаджетами, которые пригодятся для борьбы продвинутыми врагами.

В разработке Serious Sam 4 приняла участие команда российских разработчиков Timelock Studio, которая предложила создателям шутера свой прототип дополнения. Croteam была впечатлена увиденным, после чего было принято решение сделать Siberian Mayhem отдельной игрой.

Serious Sam: Siberian Mayhem выйдет 25 января.

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