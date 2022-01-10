Перезапуск Twisted Metal передали новой студии. Авторов Destruction AllStars отстранили

Источники издания VGC сообщили, что за разработку игры по Twisted Metal больше не отвечает студия Lucid, разработавшая Destruction AllStars. Ответственность за проект Sony передала другой студии, но какой именно — неизвестно.
Несмотря на смену разработчиков, Sony до сих пор намерена выпустить проект в 2023 году и прикрепить релиз к премьере сериала. Почему японская компания решила сменить студию разработчиков — неясно, но, вероятно, это связано с провалом Destruction AllStars.
Новая Twisted Metal будет похожа на гоночную аркаду Lucid, но распространять её планируют по условно-бесплатной модели — основа будет бесплатной, но за дополнительные платежи можно будет открывать или косметические предметы или дополнительные режимы.
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