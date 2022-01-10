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Перезапуск Twisted Metal передали новой студии. Авторов Destruction AllStars отстранили

Перезапуск Twisted Metal передали новой студии. Авторов Destruction AllStars отстранили
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Источники издания VGC сообщили, что за разработку игры по Twisted Metal больше не отвечает студия Lucid, разработавшая Destruction AllStars. Ответственность за проект Sony передала другой студии, но какой именно — неизвестно.

Несмотря на смену разработчиков, Sony до сих пор намерена выпустить проект в 2023 году и прикрепить релиз к премьере сериала. Почему японская компания решила сменить студию разработчиков — неясно, но, вероятно, это связано с провалом Destruction AllStars.

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Новая Twisted Metal будет похожа на гоночную аркаду Lucid, но распространять её планируют по условно-бесплатной модели — основа будет бесплатной, но за дополнительные платежи можно будет открывать или косметические предметы или дополнительные режимы.

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