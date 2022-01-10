Игроки выбирают «Команду года» в FIFA 22

Electronic Arts начала голосование за лучших футболистов прошедшего года в FIFA 22. Игроки уже могут выбрать любимых спортсменов, которые в случае победы войдут в «Команду года» и получат особые карточки Ultimate Team.

Создатели FIFA предлагают список из 80 футболистов, которые более всего были на слуху благодаря своим заслугам в 2021 году. EA представила 7 вратарей и более 20 спортсменов на каждую из других позиций. Голосование продлится до 18 января 11:00 мск.

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Недавно известный торговец Ultimate Team по ником Fut Donkey обвинил EA в нарушении законов о защите данных. Причиной стал взлом хакерами аккаунтов популярных стримеров и трейдеров FIFA, которые лишились карточек FUT и виртуальной валюты.

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