Rainbow Six Extraction разочарует владельцев PS4 и Xbox One

Создатели Rainbow Six Extraction в интервью изданию MP1st раскрыли технические особенности шутера на консолях прошлого и нынешнего поколений.

На PS4 и Xbox One разработчики стремятся к стабильным 30 fps при разрешении 1080p, что может негативно сказаться на ощущениях игроков в динамичном шутере. Те же Battlefield 2042, Doom Eternal и Rainbow Six Siege работают на консолях прошлого поколения при 60 fps.

На PS5 и Xbox Series шутер сможет похвастаться разрешением 4K, HDR и 60 кадрами в секунду, но подробности режимов графики на этих консолях пока не раскрыли. Также создатели рассчитывают, что на мощных ПК Rainbow Six Extraction будет работать при 120 fps.

Rainbow Six Extraction выйдет 20 января. Шутер предложит 18 оперативников со своими гаджетами и умениями, которые предстоит подбирать под разных инопланетян. Сражаться с пришельцами можно будет и в одиночку, и в компании до трёх игроков.

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