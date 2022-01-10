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Умелец приспособил геймпад PS5 под игру одной рукой

Умелец приспособил геймпад PS5 под игру одной рукой
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Изобретатель Акаки Куумери в рамках конкурса на портале PrusaPrinters создал устройство, которое позволяет играть на геймпаде DualSense от PS5 одной рукой. Умелец предоставил чертежи для 3D-печати всем желающим.

Работу механизма Акаки показал в своём YouTube-канале в Rocket League, GTA V и Yakuza. Устройство прикрепляется к одному из джойстиков и ходит во все стороны благодаря движению руки. Опирается конструкция на коленку или другую плоскую поверхность.

Изобретатель предусмотрел и способы нажатия на противоположные элементы управления DualSense. Для этого подсоединяется ещё один механизм с рычагами, которые при использовании давят на нужную кнопку. Также Акаки показал в видео, как собрать устройство и начать им пользоваться после печати на 3D-принтере.

Фото: Akaki Kuumeri

Фото: Akaki Kuumeri

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