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Netflix выпустит ремейк культового боевика «Рейд»

Netflix выпустит ремейк культового боевика «Рейд»
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По данным Deadline, компания Netflix займётся выпуском ремейка-переосмысления фильма «Рейд» Гарета Эванса. Дело наконец-то сдвинулось с мёртвой точки — ленту пытались перезапустить ещё с релиза оригинальной картины в 2011 году. Съёмки должны начаться «уже скоро».

События нового фильма развернутся в Филадельфии. По сюжету элитный отряд оперативников отправится на поиски главы наркокартеля по информации от свидетелей. Продюсерами ленты выступят автор оригинала Гарет Эванс, а также Майкл Бэй — режиссёр «Трансформеров». Поставит фильм Патрик Хьюз, известный по «Неудержимым 3».

Оригинальный «Рейд» вышел в 2011 году и рассказывал историю о полицейском отряде, который отправился на штурм многоэтажки ради поимки наркоторговца. Боевик сразу же обрёл культовый статус за отлично поставленные экшен-сцены и бодрую динамику.

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