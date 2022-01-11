Netflix выпустит ремейк культового боевика «Рейд»

По данным Deadline, компания Netflix займётся выпуском ремейка-переосмысления фильма «Рейд» Гарета Эванса. Дело наконец-то сдвинулось с мёртвой точки — ленту пытались перезапустить ещё с релиза оригинальной картины в 2011 году. Съёмки должны начаться «уже скоро».
События нового фильма развернутся в Филадельфии. По сюжету элитный отряд оперативников отправится на поиски главы наркокартеля по информации от свидетелей. Продюсерами ленты выступят автор оригинала Гарет Эванс, а также Майкл Бэй — режиссёр «Трансформеров». Поставит фильм Патрик Хьюз, известный по «Неудержимым 3».
Оригинальный «Рейд» вышел в 2011 году и рассказывал историю о полицейском отряде, который отправился на штурм многоэтажки ради поимки наркоторговца. Боевик сразу же обрёл культовый статус за отлично поставленные экшен-сцены и бодрую динамику.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 января 2022
-
08:55
-
08:29
-
00:12
- 10 января 2022
-
23:43
-
22:59
-
21:59
-
21:24
-
20:32
-
19:53
-
19:48
-
19:48
-
19:23
-
19:14
-
18:42
-
18:36
-
17:58
-
17:32
-
16:56
-
15:57
-
15:22
-
15:15
-
15:01
-
14:43
-
14:34
-
14:05
-
13:45
-
13:15
-
12:53
-
12:38
-
12:02
-
11:40
-
11:15
-
10:50
-
10:20
-
09:50