Суд признал законным увольнение двух полицейских, игравших в Pokémon Go на рабочем месте

В 2017 году двух полицейских из Лос-Анджелеса — Эрика Митчелла и Льюиса Лозано — отстранили от работы. Это произошло на фоне неисполнения приказов старшего по званию и уклонения от прямых обязанностей. По данным полицейского управления, двое сотрудников прямо в машине играли в Pokémon Go и не поспешили на вызов по ограблению магазина, сославшись на плохую связь и помехи. Вместо этого они отправились искать Снарлакса и Тогетика — достаточно редких Покемонов.
Через некоторое время оба полицейских подали в суд. По их версии, в тот момент они не играли, а обсуждали проект вместе с другими фанатами в чате. Они также заявили, что использовать записи с видеорегистратора, откуда и была получена вся информация про поступок работников, против них было нельзя.
И вот спустя почти 5 лет после начала разбирательств, суд не обнаружил никаких нарушений в ходе расследования полицейского департамента. Таким образом, их увольнение сочли легальным. Теперь Митчелл и Лозано вряд ли смогут когда-нибудь стать охранниками правопорядка.
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