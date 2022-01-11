«Человек-паук: Нет пути домой» не сможет претендовать на престижную премию BAFTA

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства сообщила, что «Человек-паук: Нет пути домой» не соответствует критериям отбора престижной премии BAFTA, поэтому его не могут допустить к участию. Оказалось, что членам жюри попросту не предоставили картину для просмотра — для этого Sony должна была отправить копию фильма на портал BAFTA View до 3 января, однако не сделала этого.
Неясно, по какой причине киностудия решила отказаться от участия. Издание Deadline сообщает, что дело может быть в пиратстве — Sony опасается слива картины в сеть раньше времени, ведь лента всё ещё находится в прокате. Недавние фильмы от других студий — «Вечные» и «Матрица: Воскрешение» — попали в список номинантов, а значит, выполнили первичные условия. Это связано в первую очередь с их выходом на цифровых площадках. «Паук» же там появится только в конце февраля. 75-я церемония BAFTA пройдёт 13 марта 2022 года.
«Нет пути домой» тем временем продолжает показывать невероятные результаты. Лента в эпоху пандемии умудрилась собрать более $ 1,5 млрд и уже стала 8-й самой кассовой картиной в истории.
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