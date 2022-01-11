Антивирусы Norton 360 и Avira стали по умолчанию устанавливать майнер криптовалюты

С недавних пор в антивирусные утилиты Norton 360 и Avira, принадлежащие компании NortonLifeLock, стали входить майнеры криптовалют. Ранее подобную опцию можно было выбрать по желанию, однако теперь это происходит по умолчанию. Причём при установке Norton 360 пользователей даже не уведомляют об инсталляции файла для цифровой добычи.

Экран майнинга в Norton 360

С помощью майнера программы предлагают добывать Ethereum — одну из самых популярных криптовалют. Как выяснили The Verge, утилита Norton 360 забирает комиссию в 15%, хотя в специальных программах доля операторов обычно гораздо ниже — 1-2%.

Пользователи встретили изменения резко негативно: некоторые из них даже сообщили о майнинге без их ведома. Однако исследователям не удалось подтвердить эту информацию. В ответ на критику NortonLifeLock заявила, что все желающие могут удалить файл NCrypt.exe, таким образом убрав из антивирусов возможность майнинга. Судя по гневным сообщения в соцсетях, пользователи поступают проще: удаляют весь антивирус и пользуются аналогом от других компаний.

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