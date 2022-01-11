Genshin Impact стала самой обсуждаемой видеоигрой 2021 года в «Твиттере»

По уже сложившейся традиции «Твиттер» подвёл итоги ушедшего игрового года. По данным площадки, за 2021 год пользователи написали более 2,4 млрд твитов о видеоиграх — это на 14% больше, чем было годом ранее.

Самым обсуждаемым проектом в индустрии стала Genshin Impact. На втором месте оказалась Apex Legends. Замкнула тройку Ensemble Stars. Что интересно, Minecraft и Fortnite оказались лишь на 8-м и 10-м местах соответственно.

10 самых обсуждаемых игр 2021

Самой обсуждаемой киберспортивной командой стала LOUD esports — коллектив по League of Legends. Победители крупных осенних турниров по Dota 2 и CS:GO — российская Team Spirit и украинская NaVi — не попали в первую десятку. Зато снайпер «Рождённых побеждать» Александр s1mple Костылев всё же очутился в списке — ровно на 10-й строчке самых обсуждаемых киберспортсменов.

10 самых обсуждаемых команд 2021

С остальными рекордсменами можно ознакомиться на специальной странице.

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