Глава Xbox ищет способ блокировать токсичных игроков сразу везде

На днях глава Xbox Фил Спенсер дал объёмное интервью The New York Times. В ходе беседы он затронул тему так называемых токсичных игроков. Спенсер рассказал, что хотел бы создать универсальный инструмент для блокировки нарушителей поведения. Например, если геймера банят на платформе Xbox, то он автоматически оказывается забанен и на других платформах.

Я хотел бы, чтобы мы сделали кое-что невероятно сложное для индустрии. Например, когда кого-то блокируют на нашей платформе, игрок оказывается заблокирован и на других площадках.

Спенсер заявил, что блокировка необязательно должна быть вечной. Свою идею он видит так: игрокам отправляют специальный список нарушителей, а они выбирают, хотят ли они когда-нибудь попасться с ними в одном сетевом матче или нет. Глава Xbox считает, что предложением воспользуются многие игроки, и в конечном итоге индустрия от этого только выиграет.

Конечно, сама идея выглядит довольно утопически. Для её реализации нужна слаженная работа крупных компаний, а также отточенные механизмы системы жалоб. О похожей структуре сообщала Activision — за серьёзное нарушение в одной из Call of Duty пользователь теперь получает блокировку абсолютно во всех частях серии. Однако это экосистема одной компании, предназначенная в первую очередь для борьбы с читерами.

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