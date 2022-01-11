$ 12,7 млрд не многовато? Акции Take-Two обвалились на 13% на фоне покупки гиганта Zynga

Вчера вечером издатель Take-Two объявил о покупке мобильного гиганта Zynga. Сумма сделки оценивается в $ 12,7 млрд, а закрыть её должны летом. Традиционно именно так консольные и компьютерные компании пытаются успешно выйти на мобильный рынок.

Сразу же после новости акции компании обвалились на 13% — это крупнейшее суточное падение с 2009 года. Судя по всему, на рынке считают, что издатель сильно переплатил. Для сравнения: Microsoft совсем недавно приобрела Bethesda и заплатила на порядок меньше — $ 7,5 млрд.

По мнению аналитиков, Take-Two была вынуждена пойти на такой шаг, ведь у компании до сих пор нет крупного мобильного подразделения. А если издатель бы помедлил, гиганта приобрёл бы какой-нибудь другой игрок на рынке. Тем временем акции самой Zynga подскочили аж на 40%.

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