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Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 отреагировали на слухи о переносе игры

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 отреагировали на слухи о переносе игры
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10 января появился слух, что S.T.A.L.K.E.R. 2 могут перенести с весны на осень 2022 года. Информацией поделился блогер под ником OLDboi. На сервере в Discord авторов спросили, действительно ли они планируют отложить игру или это просто спекуляция.

Очевидно, но комьюнити-менеджер HappyCulkin ответил на вопрос размыто. Он отметил, что не может прокомментировать эту информацию, поскольку потом придётся отвечать на все подобные слухи.

Вся информация, которая исходит об игре, должна исходить от тех, кто делает эту игру. Насколько мне известно, блогеры не работают над S.T.A.L.K.E.R. 2.
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Блогер заявлял, что GSC Game World сама скоро расскажет о переносе, но пока этого не случилось. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться 28 апреля на ПК и Xbox Series. Шутер якобы может выйти и на PlayStation 5, но лишь в конце 2022 года.

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