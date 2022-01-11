В Канаде вооружённый преступник ограбил перекупщиков, которые продавали ему четыре PS5

Во всём мире продолжается жёсткий дефицит консолей. Из-за этого многие люди вынуждены покупать устройства у перекупщиков по завышенным ценам — да и то получается не всегда.
Так, в канадском городе Пикеринг произошёл неприятный инцидент. Двое перекупщиков договорились о продаже четырёх консолей PS5 и приехали на место встречи. Покупатель, вместо того чтобы заплатить, направил на продавцов пистолет. Таким образом, он отобрал все четыре приставки, погрузил их в свою машину и уехал в неизвестном направлении.
Полиция прибыла на место преступления, однако не смогла выйти на след преступника. Пострадавшие описывают его как «мужчину от 20 до 30 лет, под два метра ростом, в серой бандане». В данный момент составлен фоторобот и ведутся поиски. Полицейский департамент Онтарио напомнил местным жителям о важности соблюдения осторожности в проведении коммерческих сделок. Лучше всего акт купли-продажи совершать в людных местах при дневном свете.
Это уже не первый случай, связанный с дефицитом консолей. Ранее в США мужчина получил огнестрельное ранение, пытаясь продать PS5. Правда, в том случае грабителю не удалось заполучить желаемую консоль.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 января 2022
-
13:30
-
13:04
-
12:56
-
12:10
-
11:45
-
11:11
-
10:40
-
10:15
-
09:40
-
09:15
-
08:55
-
08:29
-
00:12
- 10 января 2022
-
23:43
-
22:59
-
21:59
-
21:24
-
20:32
-
19:53
-
19:48
-
19:48
-
19:23
-
19:14
-
18:42
-
18:36
-
17:58
-
17:32
-
16:56
-
15:57
-
15:22
-
15:15
-
15:01
-
14:43
-
14:34
-
14:05