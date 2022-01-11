В Канаде вооружённый преступник ограбил перекупщиков, которые продавали ему четыре PS5

Во всём мире продолжается жёсткий дефицит консолей. Из-за этого многие люди вынуждены покупать устройства у перекупщиков по завышенным ценам — да и то получается не всегда.

Так, в канадском городе Пикеринг произошёл неприятный инцидент. Двое перекупщиков договорились о продаже четырёх консолей PS5 и приехали на место встречи. Покупатель, вместо того чтобы заплатить, направил на продавцов пистолет. Таким образом, он отобрал все четыре приставки, погрузил их в свою машину и уехал в неизвестном направлении.

Полиция прибыла на место преступления, однако не смогла выйти на след преступника. Пострадавшие описывают его как «мужчину от 20 до 30 лет, под два метра ростом, в серой бандане». В данный момент составлен фоторобот и ведутся поиски. Полицейский департамент Онтарио напомнил местным жителям о важности соблюдения осторожности в проведении коммерческих сделок. Лучше всего акт купли-продажи совершать в людных местах при дневном свете.

Это уже не первый случай, связанный с дефицитом консолей. Ранее в США мужчина получил огнестрельное ранение, пытаясь продать PS5. Правда, в том случае грабителю не удалось заполучить желаемую консоль.

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