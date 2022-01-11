Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бен Аффлек назвал съёмки в «Лиге справедливости» худшим опытом

Бен Аффлек назвал съёмки в «Лиге справедливости» худшим опытом
Комментарии

Бен Аффлек, сыгравший Бэтмена в «Лиге справедливости», поделился опытом со съёмок блокбастера. Актёр навал их худшими в своей жизни, поскольку на это повлияло несколько факторов.

По словам Аффлека, он чувствовал себя ужасно из-за проблем в личной жизни, конкуренции и других вещей. Актёр буквально считает этот опыт ужасным.

Это был худший опыт. Это было ужасно. Тогда настал момент, когда я сказал, что больше не займусь этим. Дело даже не в том, что Лига справедливости была такой плохой. Просто были и другие факторы.

Недавно Аффлек рассказал, что зрители смогут увидеть его в образе Бэтмена в фильме «Флэш». После этого актёр подумывает больше не возвращаться к роли Тёмного рыцаря.

Опрос: в какие игры вы играли больше 500 часов? Опрос: в какие игры вы играли больше 500 часов?

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022