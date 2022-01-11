Бен Аффлек назвал съёмки в «Лиге справедливости» худшим опытом

Бен Аффлек, сыгравший Бэтмена в «Лиге справедливости», поделился опытом со съёмок блокбастера. Актёр навал их худшими в своей жизни, поскольку на это повлияло несколько факторов.

По словам Аффлека, он чувствовал себя ужасно из-за проблем в личной жизни, конкуренции и других вещей. Актёр буквально считает этот опыт ужасным.

Это был худший опыт. Это было ужасно. Тогда настал момент, когда я сказал, что больше не займусь этим. Дело даже не в том, что Лига справедливости была такой плохой. Просто были и другие факторы.

Недавно Аффлек рассказал, что зрители смогут увидеть его в образе Бэтмена в фильме «Флэш». После этого актёр подумывает больше не возвращаться к роли Тёмного рыцаря.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!