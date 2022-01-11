Бен Аффлек назвал съёмки в «Лиге справедливости» худшим опытом
Поделиться
Бен Аффлек, сыгравший Бэтмена в «Лиге справедливости», поделился опытом со съёмок блокбастера. Актёр навал их худшими в своей жизни, поскольку на это повлияло несколько факторов.
По словам Аффлека, он чувствовал себя ужасно из-за проблем в личной жизни, конкуренции и других вещей. Актёр буквально считает этот опыт ужасным.
Это был худший опыт. Это было ужасно. Тогда настал момент, когда я сказал, что больше не займусь этим. Дело даже не в том, что Лига справедливости была такой плохой. Просто были и другие факторы.
Недавно Аффлек рассказал, что зрители смогут увидеть его в образе Бэтмена в фильме «Флэш». После этого актёр подумывает больше не возвращаться к роли Тёмного рыцаря.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 11 января 2022
-
15:15
-
14:57
-
14:56
-
14:17
-
14:13
-
13:50
-
13:30
-
13:04
-
12:56
-
12:10
-
11:45
-
11:11
-
10:40
-
10:15
-
09:40
-
09:15
-
08:55
-
08:29
-
00:12
- 10 января 2022
-
23:43
-
22:59
-
21:59
-
21:24
-
20:32
-
19:53
-
19:48
-
19:48
-
19:23
-
19:14
-
18:42
-
18:36
-
17:58
-
17:32
-
16:56
-
15:57
Партнерский контент