Авторы It Takes Two поблагодарили игроков за лидерство в количестве наград «Игра года»
Поделиться
2022 год наступил уже больше недели назад, однако игровые издания продолжают подводить итоги года. Больше всего наград в главной категории «Игра года» в данный момент завоевал кооперативный экшен It Takes Two. Разработчики проекта — студия Hazelight — поблагодарили игроков и прессу за поддержку в своих соцсетях.
Вау! Очень здорово видеть количество наград, которое получает наша игра! Смотреть на этот (ещё пополняющийся) список наград за «Игру года» очень приятно!
В данный момент у проекта Юсефа Фареса целых 69 главных наград от прессы и игроков. На втором месте идёт Resident Evil Village с 49 наградами. Замыкает тройку Forza Horizon 5 — у неё их 40. Следить за списком можно на специальном сайте. Подведение итогов ведётся до сих пор — рекордсмен всё ещё может измениться.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 11 января 2022
-
15:15
-
14:57
-
14:56
-
14:17
-
14:13
-
13:50
-
13:30
-
13:04
-
12:56
-
12:10
-
11:45
-
11:11
-
10:40
-
10:15
-
09:40
-
09:15
-
08:55
-
08:29
-
00:12
- 10 января 2022
-
23:43
-
22:59
-
21:59
-
21:24
-
20:32
-
19:53
-
19:48
-
19:48
-
19:23
-
19:14
-
18:42
-
18:36
-
17:58
-
17:32
-
16:56
-
15:57
Партнерский контент