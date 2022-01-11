Авторы It Takes Two поблагодарили игроков за лидерство в количестве наград «Игра года»

2022 год наступил уже больше недели назад, однако игровые издания продолжают подводить итоги года. Больше всего наград в главной категории «Игра года» в данный момент завоевал кооперативный экшен It Takes Two. Разработчики проекта — студия Hazelight — поблагодарили игроков и прессу за поддержку в своих соцсетях.

Вау! Очень здорово видеть количество наград, которое получает наша игра! Смотреть на этот (ещё пополняющийся) список наград за «Игру года» очень приятно!

В данный момент у проекта Юсефа Фареса целых 69 главных наград от прессы и игроков. На втором месте идёт Resident Evil Village с 49 наградами. Замыкает тройку Forza Horizon 5 — у неё их 40. Следить за списком можно на специальном сайте. Подведение итогов ведётся до сих пор — рекордсмен всё ещё может измениться.

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