В новом трейлере Rainbow Six Extraction показал оперативника Fuze
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Ubisoft опубликовала свежий трейлер Rainbow Six Extraction, посвящённый оперативнику под прозвищем Fuze. В ролике показаны его особенности и умения.
Ключевая деталь оперативника в том, что он может адаптироваться к ситуации и избежать атаки врагов. Или же, наоборот, Fuze может застать их врасплох. В его снаряжении есть кластерные заряды, которые устанавливаются на твёрдую поверхность, а потом разлетаются и взрываются.
C релизом в шутере будет 18 оперативников, 12 карт, 25 устройств, 13 типов противников, сюжетные задания и многое другое. Rainbow Six Extraction выйдет 20 января 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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