Для Valorant представили умения агента Neon и детали нового сезона

Создатели Valorant раскрыли подробности 4 эпизода и способности новой девушки-агента Неон (Neon), которые появятся в шутере 12 января. К старту сезона авторы опубликовали ролик, в котором показали важность командной работы.

Несколько дней назад авторы Valorant показали трейлер Неон, в котором продемонстрировали агента в действии. Теперь же Riot Games опубликовала описание способностей.

Повышенная скорость (E) — Неон накапливает заряды для увеличения скорости, а кнопка альтернативного огня позволяет скользить. Способность перезаряжается после 2 убийств

— Неон накапливает заряды для увеличения скорости, а кнопка альтернативного огня позволяет скользить. Способность перезаряжается после 2 убийств Прыгающий снаряд (Q) — отскакивает от поверхности один раз, а после приземления оглушает соперников

— отскакивает от поверхности один раз, а после приземления оглушает соперников Защитный туннель (C) — Неон выпускает две параллельные энергетические стены, которые создают барьеры с двух сторон и наносят урон

— Неон выпускает две параллельные энергетические стены, которые создают барьеры с двух сторон и наносят урон На полную мощь (X) — выпускает смертоносный электрический луч, время которого продлевается после каждого убийства

Со стартом 4 эпизода в Valorant появится новый боевой пропуск, подробности которого раскрыл датамайнер ValorLeaks.

Помимо этого, в Valorant незначительно переработают некоторые карты и баланс героев, а также добавят в магазин новый набор «Протокол 781-A».

Фото: Riot Games

Valorant доступна бесплатно на ПК.

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