В PUBG начали профилактику на два дня сразу после запуска бесплатной версии

Вечером 10 января PUBG: Battlegrounds стала бесплатной — почему-то это случилось на два дня раньше обещанного. Её уже можно скачать и даже запустить. Новички с большим энтузиазмом встретили новость и решили опробовать королевскую битву.

Новость по теме PUBG стала бесплатной на 2 дня раньше. Игру уже можно скачать на ПК и консолях

Однако вскоре игроки столкнулись с ошибками и невозможностью сыграть в проект. Оказалось, что авторы отключили сервера на ближайшие 38 часов и включат их только 12 января — в день перехода на бесплатную модель распространения.

Пользователи недоумевают: как можно в популярном сетевом шутере закрывать доступ к проекту на такой длительный срок? Видимо, авторы решили подготовиться, ведь ажиотаж на релизе может быть действительно нешуточный. Тем более что в тот же день выйдет крупный патч с переработанным обучением и тактическим снаряжением.

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