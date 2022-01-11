В PUBG начали профилактику на два дня сразу после запуска бесплатной версии

Вечером 10 января PUBG: Battlegrounds стала бесплатной — почему-то это случилось на два дня раньше обещанного. Её уже можно скачать и даже запустить. Новички с большим энтузиазмом встретили новость и решили опробовать королевскую битву.
Однако вскоре игроки столкнулись с ошибками и невозможностью сыграть в проект. Оказалось, что авторы отключили сервера на ближайшие 38 часов и включат их только 12 января — в день перехода на бесплатную модель распространения.
Пользователи недоумевают: как можно в популярном сетевом шутере закрывать доступ к проекту на такой длительный срок? Видимо, авторы решили подготовиться, ведь ажиотаж на релизе может быть действительно нешуточный. Тем более что в тот же день выйдет крупный патч с переработанным обучением и тактическим снаряжением.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 января 2022
-
16:19
-
15:52
-
15:34
-
15:15
-
14:57
-
14:56
-
14:17
-
14:13
-
13:50
-
13:30
-
13:04
-
12:56
-
12:10
-
11:45
-
11:11
-
10:40
-
10:15
-
09:40
-
09:15
-
08:55
-
08:29
-
00:12
- 10 января 2022
-
23:43
-
22:59
-
21:59
-
21:24
-
20:32
-
19:53
-
19:48
-
19:48
-
19:23
-
19:14
-
18:42
-
18:36
-
17:58