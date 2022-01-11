«Бэтмена» всё ещё хотят выпустить в марте, несмотря на вспышку «Омикрона»

Генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар рассказал, что компания всё еще намерена выпустить «Бэтмена» в кино 3 марта. Несмотря на это, Warner Bros. всё же держит руку на пульсе и следит за новым штаммом вируса «Омикрон».

Полностью отрицать перенос ленты всё же нельзя, поскольку пандемия с каждым днём разрастается, вдобавок появился и новый штамм.

Мы, безусловно, обращаем внимание на все, что происходит c «Омикроном». Указанная дата выхода пока точная, но мы следим за ситуацией.

9 января появились свежие кадры из ленты, на которых можно увидеть Бэтмена, Женщину-кошку, Загадочника и других персонажей. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие.

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