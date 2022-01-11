«Бэтмена» всё ещё хотят выпустить в марте, несмотря на вспышку «Омикрона»
Поделиться
Генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар рассказал, что компания всё еще намерена выпустить «Бэтмена» в кино 3 марта. Несмотря на это, Warner Bros. всё же держит руку на пульсе и следит за новым штаммом вируса «Омикрон».
Полностью отрицать перенос ленты всё же нельзя, поскольку пандемия с каждым днём разрастается, вдобавок появился и новый штамм.
Мы, безусловно, обращаем внимание на все, что происходит c «Омикроном». Указанная дата выхода пока точная, но мы следим за ситуацией.
9 января появились свежие кадры из ленты, на которых можно увидеть Бэтмена, Женщину-кошку, Загадочника и других персонажей. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 11 января 2022
-
15:15
-
14:57
-
14:56
-
14:17
-
14:13
-
13:50
-
13:30
-
13:04
-
12:56
-
12:10
-
11:45
-
11:11
-
10:40
-
10:15
-
09:40
-
09:15
-
08:55
-
08:29
-
00:12
- 10 января 2022
-
23:43
-
22:59
-
21:59
-
21:24
-
20:32
-
19:53
-
19:48
-
19:48
-
19:23
-
19:14
-
18:42
-
18:36
-
17:58
-
17:32
-
16:56
-
15:57
Партнерский контент