Появился первый геймплей ПК-версии God of War — сразу два часа
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Долгожданный релиз God of War на ПК состоится уже 14 января. В сети появилось целых два часа геймплея с ПК-версии. Можно попытаться разглядеть отличия от версии на PlayStation, но невооружённым глазом это сделать непросто.
В опубликованном видео на 22 минуте можно увидеть конфигурацию для клавиатуры и мыши. В остальном же автор показывает геймплей, который, судя по всему, записан в 60 FPS.
В отличие от консольной версии, God of War на ПК поддерживает широкоформатные мониторы, неограниченную частоту кадров, технологии GTAO и SSAO и многое другое. Также есть поддержка NVIDIA DLSS и Reflex.
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