В сиквеле Days Gone герой стал бы сильнее, а мир — разнообразнее

Геймдиректор Days Gone Джефф Росс дал интервью изданию USA Today, в котором раскрыл особенности работы над экшеном и планы на сиквел.

Росс рассказал, что в продолжении Days Gone сценаристы развивали бы историю Дикона и Сары, отношения которых могли пошатнуться. Повествование получилось бы таким же тяжёлым и мрачным. После первой части протагонист сохранил бы все технологии «Неро» и продолжил развиваться. Это позволило бы герою эффективнее расправляться с врагами.

Мир планировалось сделать более динамичным благодаря обновлённому поведению животных и врагов. Кроме того, герой научился бы плавать, что не реализовали в оригинале из-за технических ограничений. Росс планировал сюжетно обосновать страх воды Дикона.

Sony отказалась от развития серии Days Gone из-за критики на релизе и низких оценках от прессы. Игроки же встретили экшен позитивно — 93% положительных отзывов в Steam.

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Недавно Росс рассказал, что продажи Days Gone превысили 8 млн копий, а Sony отказалась от продолжения только из-за низких оценок прессы.

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