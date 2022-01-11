В сиквеле Days Gone герой стал бы сильнее, а мир — разнообразнее

Геймдиректор Days Gone Джефф Росс дал интервью изданию USA Today, в котором раскрыл особенности работы над экшеном и планы на сиквел.
Росс рассказал, что в продолжении Days Gone сценаристы развивали бы историю Дикона и Сары, отношения которых могли пошатнуться. Повествование получилось бы таким же тяжёлым и мрачным. После первой части протагонист сохранил бы все технологии «Неро» и продолжил развиваться. Это позволило бы герою эффективнее расправляться с врагами.
Мир планировалось сделать более динамичным благодаря обновлённому поведению животных и врагов. Кроме того, герой научился бы плавать, что не реализовали в оригинале из-за технических ограничений. Росс планировал сюжетно обосновать страх воды Дикона.
Sony отказалась от развития серии Days Gone из-за критики на релизе и низких оценках от прессы. Игроки же встретили экшен позитивно — 93% положительных отзывов в Steam.
Недавно Росс рассказал, что продажи Days Gone превысили 8 млн копий, а Sony отказалась от продолжения только из-за низких оценок прессы.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 января 2022
-
16:19
-
15:52
-
15:34
-
15:15
-
14:57
-
14:56
-
14:17
-
14:13
-
13:50
-
13:30
-
13:04
-
12:56
-
12:10
-
11:45
-
11:11
-
10:40
-
10:15
-
09:40
-
09:15
-
08:55
-
08:29
-
00:12
- 10 января 2022
-
23:43
-
22:59
-
21:59
-
21:24
-
20:32
-
19:53
-
19:48
-
19:48
-
19:23
-
19:14
-
18:42
-
18:36
-
17:58