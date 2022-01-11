В фильме «Бэтгёрл» вместе с Бэтменом может появиться и Робин
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В сети обнаружили фото со съёмочного процесса фильма «Бэтгёрл». На кадре можно увидеть, как съёмочная группа держит в рука декорацию в виде стены, но самое привлекательное на ней — граффити.
Ранее стало известно, что в картине появится Майкл Китон в роли Бэтмена, и как раз его можно увидеть на стене. Его выдаёт жёлтый значок в центре костюма. Рядом с ним расположился Робин — ученик Бэтмена, у которого даже был роман с самой Бэтгёрл.
Подробностей сюжета «Бэтгёрл» до сих пор нет. Вероятно, нам расскажут о том, как Барбара Гордон защищает Готэм от преступности в образе супергероя. Дата выхода «Бэтгёрл» всё ещё неизвестна.
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