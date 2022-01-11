Второй сезон «Эйфории» поставил рекорд по просмотрам на HBO Max

10 января на HBO Max состоялась премьера первой серии второго сезона сериала «Эйфория». На всех платформах дебютный эпизод посмотрели 2,4 млн зрителей — это рекорд для сервиса. Информацию сообщило издание Deadline.

Первый сезон вышел в 2019 году, был высоко оценен критиками и зрителями, однако, судя по показателям, успех второго сезона намного больше. Некоторые пользователи из-за высокой нагрузки испытывали трудности с подключением к HBO Max.

«Эйфория» представляет собой молодёжный сериал, в котором акцент сделан на подростках и их проблемах. В шоу поднимаются темы депрессии, наркотических веществ и секса. Главные роли в сериале сыграли Зендея, Сидни Суини, Сторм Райд, Хантер Шефер и другие.

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