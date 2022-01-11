Распиаренный античит для Call of Duty: Warzone не справляется с хакерами

Со стартом тихоокеанского сезона в Call of Duty: Warzone разработчики запустили новый античит Ricochet. Он борется со сторонними программами, которые взаимодействуют с файлами королевской битвы. Несмотря на это, игроки всё ещё жалуются на хакеров.
Пользователь Reddit отметил, что усилия разработчиков Warzone себя не оправдывают. Он требует отделить игроков на консолях и ПК, откуда и пролезают читеры через кроссплей. Инициативу поддержали другие посетители форума не только из-за хакеров, но и по причине разного управления.
Плохую работу Ricochet отметил и популярный блогер Dr Disrespect после смерти в Warzone из-за очередного читера. Стример отметил, что античит не работает и нужно придумать другое решение для движка Call of Duty.
С появления новой карты и боевого пропуска в Call of Duty: Warzone игроки страдают от багов, включая невидимого оперативника Фрэнсиса. Разработчики исправили ошибку только через месяц.
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