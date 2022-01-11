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NVIDIA анонсировала обновлённую видеокарту GeForce RTX 3080 с 12 ГБ памяти

NVIDIA анонсировала обновлённую видеокарту GeForce RTX 3080 с 12 ГБ памяти
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NVIDIA сегодня запустит в продажу новую версию GeForce RTX 3080 с 12 ГБ памяти GDDR6X, что соответствует модели RTX 3080 Ti. Оригинальная RTX 3080 оснащена 10 ГБ.

Новая RTX 3080 получила 8960 ядер CUDA и 384-битную шину памяти, что увеличит пропускную способность на 20% в сравнении с оригинальной моделью видеокарты. NVIDIA всё ещё рекомендует блок питания мощностью 750 Вт, но обновлённое устройство потребляет 350 Вт, что на 30 больше первой версии RTX 3080.

Фото: NVIDIA

Рекомендуемую стоимость GeForce RTX 3080 с 12 ГБ памяти NVIDIA пока не объявила. Скорее всего, видеокарту будет сложно купить в магазинах из-за майнеров и перекупщиков, а цены на неё составят около 200 тысяч рублей.

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На выставке CES 2022 компания NVIDIA представила бюджетную GeForce RTX 3050, рекомендованная цена которой составляет 25 тысяч рублей.

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