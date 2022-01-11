Фанаты создают мультиплеер для The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Ютубер под ником Alex Mangue опубликовал проект, в котором превращает The Legend of Zelda: Breath of the Wild в мультиплеерную игру. Видео длится почти пять минут, за это время демонстрируется работа сетевого режима.
В ролике можно заметить, что проект ещё далёк до завершения, поскольку есть баги и другие технические проблемы — например, прерывистые движения и телепортация персонажей. Также в видео показано исследование мира и сражение с врагами.
По словам самого автора, он хочет довести проект до ума и сделать из него полноценный мультиплеерный мод для The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Когда закончится работа — неизвестно. Автора можно поддержать на Patreon.
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