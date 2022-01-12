Режиссёр «Человека-паука: Нет пути домой» возродит культовую франшизу «Пункт назначения»

Кинокомпания New Line Cinema уже давно пытается продолжить известную серию фильмов «Пункт назначения». Судя по всему, организации наконец удалось найти подходящих людей под это дело. Продюсером шестой части назначили Джона Уоттса — режиссёра «домашней» трилогии Паучков с Томом Холландом. Вместе с ним возрождением займутся его супруга Дайан Макгингл и Крэйг Перри — автор прошлых картин в серии.

Уоттс уже придумал впечатляющую идею для шестой части — на её основе напишут сценарий будущего фильма. О каких-то других деталях, включая дату выхода картины, не сообщается. По данным издания Variety, ленту планируют выпустить в сервисе HBO Max.

Картины франшизы «Пункт назначения» рассказывают о разных группах людей, которые в самых нелепых и невероятных обстоятельствах умудряются умирать один за другим. Последняя на данный момент часть — «Пункт назначения 5» — вышла в 2011 году и собрала по миру $ 157 млн при бюджете в $ 40 млн.

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