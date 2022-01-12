Второй сезон «Ведьмака» стал одним из самых популярных шоу Netflix за всё время

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал данные о просмотрах своих фильмов и сериалов за последнюю неделю. Второй сезон «Ведьмака» добавил в копилку ещё 57 млн часов, доведя общую сумму просмотров до внушительной цифры в 462,5 млн просмотренных часов. Таким образом, он попал в топ-10 самых популярных шоу Netflix за всё время — в списке учитываются просмотры в первые 28 дней с релиза.

Топ-10 шоу Netflix за всю историю

Проект занимает 8-е место в списке, совсем немного уступая третьему сезону «Ты», первым двум сезонам «13 причин почему» и недавнему «Уборщица. История матери-одиночки». Самым популярным шоу остаются «Бриджертоны». Тем временем суммарные просмотры «Ведьмака» превысили 1 млрд часов — впечатляющий результат для франшизы.

Съёмки третьего сезона приключений Геральта из Ривии должны начаться уже в марте. По словам шоураннера Лорен Шмидт-Хиссрих, он будет гораздо масштабнее первых двух.

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