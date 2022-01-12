В Call of Duty: Warzone и Vanguard появятся предметы из аниме «Атака Титанов»

В честь выхода заключительных серий популярнейшего аниме «Атака Титанов» в Call of Duty: Vanguard и Warzone появится платный набор «Вариант Леви» с предметами, созданными по мотивам шоу. Среди них облик Леви Аккермана для персонажа Дэниэла Яцу и клинок «Пронзатель титанов».

Облик Леви Аккермана для Дэниэла Яцу

В набор «Вариант Леви» войдут:

Облик участника Разведкорпуса для Дэниэла Яцу, вдохновлённый обмундированием Леви Аккермана.

Чертёж оружия «Пронзатель титанов» — клинка для убийства титанов.

Легендарный пистолет-пулемёт «Хистория».

Легендарный добивающий удар «Резка стали».

Штурмовая винтовка «Проклятие Имир».

Момент лучшего игрока «Сверхпрочная сталь».

Вступительный ролик исполнителя «Вертикальный манёвр».

Шеврон Разведкорпуса «Крылья свободы».

Амулет «Хранитель секретов» в виде ключа от подвала Гриши Йегера.

Сам набор поступит в продажу 20 января — спустя 3 дня после выхода финала «Атаки Титанов». Подробнее об обновлении можно почитать на официальном сайте.

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