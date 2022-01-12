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В Call of Duty: Warzone и Vanguard появятся предметы из аниме «Атака Титанов»

В Call of Duty: Warzone и Vanguard появятся предметы из аниме «Атака Титанов»
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В честь выхода заключительных серий популярнейшего аниме «Атака Титанов» в Call of Duty: Vanguard и Warzone появится платный набор «Вариант Леви» с предметами, созданными по мотивам шоу. Среди них облик Леви Аккермана для персонажа Дэниэла Яцу и клинок «Пронзатель титанов».

Облик Леви Аккермана для Дэниэла Яцу

Облик Леви Аккермана для Дэниэла Яцу

В набор «Вариант Леви» войдут:

  • Облик участника Разведкорпуса для Дэниэла Яцу, вдохновлённый обмундированием Леви Аккермана.
  • Чертёж оружия «Пронзатель титанов» — клинка для убийства титанов.
  • Легендарный пистолет-пулемёт «Хистория».
  • Легендарный добивающий удар «Резка стали».
  • Штурмовая винтовка «Проклятие Имир».
  • Момент лучшего игрока «Сверхпрочная сталь».
  • Вступительный ролик исполнителя «Вертикальный манёвр».
  • Шеврон Разведкорпуса «Крылья свободы».
  • Амулет «Хранитель секретов» в виде ключа от подвала Гриши Йегера.

Сам набор поступит в продажу 20 января — спустя 3 дня после выхода финала «Атаки Титанов». Подробнее об обновлении можно почитать на официальном сайте.

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