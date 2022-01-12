На церемонии вручения «Оскар-2022» впервые за три года будет ведущий

27 марта 2022 года состоится 94-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар». По словам президента Hulu Originals и ABC Entertainment Крейга Эрвича, в этот раз его проведёт ведущий — впервые за три года. Эрвич не назвал имени, однако пообещал рассказать все детали уже в ближайшее время.

В последний раз премия «Оскар» проходила с ведущим в 2018 году. Тогда им был комик Джимми Киммел. На следующий год ведущим назначили актёра Кевина Харта, однако впоследствии он сам отказался из-за собственных критических высказываний в сторону ЛГБТ-сообщества. В 2020 и 2021 годах «Оскар» проводили без ведущего.

Ранее академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-лист номинантов на премию «Оскар». В категорию «Лучший анимационный короткометражный фильм» попала работа Антона Дьякова под названием «БоксБалет».

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