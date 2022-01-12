Valve отменила первый мейджор сезона по Dota 2

В ночь на 12 января Valve опубликовала неприятное сообщение. В нём разработчики рассказали, что из-за ситуации с пандемией и нахождением более заразных штаммов, они были вынуждены отменить первый мейджор 2022 года по Dota 2.

DPC-очки, которые должны были разыграть на мероприятии для попадания на The International 2022, распределят в будущих турнирах — весеннем и летнем. Баллы, полученные командами за квалификации, будут начислены в полной мере.

Первый крупный турнир 2022 года по Dota 2 должен был состояться зимой. Точные даты проведения, как и организатор, так и не были объявлены. При этом мейджор по CS:GO под названием IEM Katowice 2022 всё ещё в планах — он состоится в конце февраля в Польше. Мероприятие пройдёт со зрителями.

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