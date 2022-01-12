Несмотря на слабый финал, «Декстер: Новая кровь» стал большим успехом для канала Showtime

По данным издания The Wrap, «Декстер: Новая кровь» превзошёл все ожидания телеканала Showtime. Каждый эпизод в среднем смотрели около 8 млн зрителей, а за финалом только за один день наблюдали более 3 млн человек. Это наилучший показатель в истории канала со времён заключительной серии третьего сезона «Родины» в 2013 году.
Президент Showtime Гэри Левин похвастался успехами нового сезона и упомянул крайне неоднозначную реакцию зрителей на его концовку.
Мы в восторге от невероятного приёма со стороны миллионов поклонников сериала «Декстер: Новая кровь» за последние 10 недель. Вне зависимости от того, понравился им финал или нет, мы очень ценим их интерес к нашему шоу.
Последний эпизод мини-сериала «Декстер: Новая кровь» вышел 9 января и стал самым низкооценённым в истории IMDb. В данный момент рейтинг финальной серии держится на уровне 4,5 балла из 10 — это даже меньше, чем у неоднозначного финала оригинального шоу. Зрители отмечают, что авторам вообще не следовало возвращаться к культовому персонажу, если они так и не смогли придумать достойное завершение его истории.
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