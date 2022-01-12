Предзагрузить God of War на ПК можно будет уже сегодня вечером

Авторы God of War сообщили, что предзагрузка их проекта на ПК в Steam состоится 12 января в 19:00 мск. При этом они не упомянули Epic Games Store — вполне возможно, в нём её вообще не будет. Скачать придётся около 70 ГБ — именно столько места занимает игра на жёстком диске.

ПК-версия уже культового экшена нативно поддерживает 4K-разрешение, широкоформатные мониторы (21:9), неограниченную частоту кадров, а также большое количество настроек. Особенно интересно выглядит поддержка технологий NVIDIA DLSS и Reflex, а также AMD FidelityFX Super Resolution.

God of War на ПК выйдет 14 января 2022 года в магазинах Steam и Epic Games Store. Ранее в сети появились первые два часа геймплея игры — выглядит проект превосходно.

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