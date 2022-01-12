Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Предзагрузить God of War на ПК можно будет уже сегодня вечером

Предзагрузить God of War на ПК можно будет уже сегодня вечером
Комментарии

Авторы God of War сообщили, что предзагрузка их проекта на ПК в Steam состоится 12 января в 19:00 мск. При этом они не упомянули Epic Games Store — вполне возможно, в нём её вообще не будет. Скачать придётся около 70 ГБ — именно столько места занимает игра на жёстком диске.

ПК-версия уже культового экшена нативно поддерживает 4K-разрешение, широкоформатные мониторы (21:9), неограниченную частоту кадров, а также большое количество настроек. Особенно интересно выглядит поддержка технологий NVIDIA DLSS и Reflex, а также AMD FidelityFX Super Resolution.

Что нужно знать о ПК-версии God of War до выхода Что нужно знать о ПК-версии God of War до выхода

God of War на ПК выйдет 14 января 2022 года в магазинах Steam и Epic Games Store. Ранее в сети появились первые два часа геймплея игры — выглядит проект превосходно.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022