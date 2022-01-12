«Морбиус» от Marvel и Sony выйдет в России на неделю раньше мира

В начале января «Морбиуса» от Marvel и Sony отложили до 1 апреля. Ранее фильм должен был выйти в кинотеатрах в конце января. До России картина с Джаредом Лето доберётся всё-таки пораньше — 24 марта 2022 года. Об этом сообщило издание Kinometro.
Сюжет картины рассказывает об учёном Майкле Морбиусе, который пытается найти лекарство от неизлечимой болезни крови. В конечном итоге ему это удаётся, однако в процессе Майкл превращается в вампира. Теперь ему предстоит бороться не только с силами зла, но и с самим собой. Главную роль исполнил Джаред Лето («Господин Никто», «Бегущий по лезвию 2049»). Поставил картину Даниэль Эспиноса («Живое»).
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